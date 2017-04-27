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27.04.2017 (15:11)

В Сибирском федеральном университете проходит научно-практическая конференция, посвященная военной подготовке в гражданских вузах

27 апреля в Сибирском федеральном университете началась научно-практическая конференция, посвященная военной подготовке в гражданских вузах. Мероприятие проводится по инициативе Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны Российской Федерации.

В форуме принимают участие представители оборонного ведомства, начальники отделений военного образования, учебных военных центров и факультетов военного обучения.

Военная  подготовка  в  гражданских  вузах  расценивается сегодня как важный  элемент системы  подготовки  и  накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса.

«Подготовка солдат, сержантов и офицеров в невоенных университетах, само наличие такого запаса для Вооруженных сил – одно из важнейших условий поддержания обороноспособности государства. При выборе вузов, где такая подготовка могла бы вестись, мы старались «привязывать» военное обучение к гражданским специальностям, чтобы молодые люди параллельно могли получить хорошие базовые знания, –– пояснил  начальник 2-го управления ГУК Министерства обороны генерал-майор Юрий Бобров и дал оценку подготовке в Военно-инженерном институте СФУ. –– Грамотное сочетание гражданской школы и обучения военной науке позволило создать уникальную подготовку, где на выпуске из вуза получается знающий инженер и патриот, знакомый с воинской дисциплиной и современными техническими средствами».

 В рамках конференции планируется подвести итоги развития системы военной подготовки в гражданских вузах, определить направления её совершенствования, в том числе в части нормативной базы, а также обменяться опытом по организации и проведению учебных (полевых) сборов и стажировок студентов.

 «На сегодняшней конференции мы подводим десятилетние итоги создания учебно-военных центров. Это новые формы обучения, низко затратные, но высокоэффективные. И только университеты с большой научной базой могут подготовить  высококлассных офицеров по наукоёмким профессиям. В нашем институте мы учим не как в военном училище, а как в военно-инженерной академии, подготавливая офицеров нового образца», – подчеркнул директор Военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин.

Работа конференции продлится до 28 апреля.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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