27.04.2017 (13:42)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел итоги Московской конференции по международной безопасности

Закрывая VI Московскую международную конференцию по безопасности, заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин подвел ее предварительные итоги.

В частности, замглавы военного ведомства заявил, что необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия угрозам глобальной безопасности.

«Международный терроризм создаёт угрозы для всех без исключения государств и регионов мира. Наблюдается тенденция усиления фактора военной силы в международных отношениях, что не может не сказаться на дальнейшем развитии военно-политической обстановки. Необходимо развивать международное военное сотрудничество для противодействия этим вызовам и угрозам безопасности», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

Заместитель Министра обороны отметил, что участники форума, несмотря на разные оценки, подходы и методы к обеспечению безопасности, едины в стремлении к достижению главной для всех цели — жить в мире без войн и конфликтов, а также в уверенности в завтрашнем дне, где не было бы места терроризму, радикализму и экстремизму.

«Мы не стремились привести все дискуссии к одному знаменателю, главное, мы все с вами поддерживаем диалог. Перед нами стоят общие угрозы и вызовы глобальной безопасности, и решать их нужно сообща», – подчеркнул замглавы российского военного ведомства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице