27.04.2017 (14:53)

Отряд кораблей Балтийского флота пополнил запасы в море

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Бойкий», «Сообразительный», морского буксира МБ-123, танкера «Кола», выполняющий задачи дальнего похода в рамках регулярного военно-морского присутствия в Мировом океане, осуществил пополнение запасов топлива в заливе Сена.

Подразделения морской пехоты, входящие в состав экипажей отряда, обеспечили безопасную стоянку кораблей и судов на незащищенном рейде, провели комплекс противодиверсионных мероприятий.

В настоящее время отряд держит курс на Балтийское море. Экипажи кораблей продолжают отработку противолодочных расчетов, применяя штатные средства для поиска условных подводных субмарин по маршруту перехода, а экипажи палубных вертолетов Ка-27 ведут воздушную разведку и выполняют противолодочные задачи.

За время похода, который начался 7 апреля в гавани Балтийска, отряд оставил за кормой более 2500 морских миль.

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