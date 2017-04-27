27.04.2017 (14:41)

Перед участниками военного парада в Хабаровске впервые выступили артисты Мариинского театра

Перед военнослужащими хабаровского гарнизона, которые примут участие в военном параде 9 мая, впервые выступили музыканты и певцы симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением Павла Смелкова.

Мероприятие состоялось в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны России и по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Военнослужащие смогли приобщиться к искусству, прослушав выступления из репертуара оркестра: увертюра из оперы «Дон Жуан», «Ave Maria» Шуберта, «Ария Базилио», «Тарантелла», увертюра «Севильский цирюльник» Россини, «Вокализ» Рахманинова, «Благословляю вас, леса» Чайковского, «Я помню чудное мгновенье» Глинки, «Соловей» Аляьбева, «Зимняя дорога» Свиридова и другие.

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