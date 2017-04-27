27.04.2017 (14:39)

Командующий войсками ЮВО проверил боевую готовность подразделений российской военной базы в Армении

Комплексная комиссия под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова проверила организацию учебного процесса и боевой готовности, а также подготовку подразделений российской военной базы в Армении.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Александр Дворников провёл командно-штабную тренировку по противодействию терроризму, ознакомился с материальной базой полигонов Камхуд и Алагяз, осмотрел общежития, казармы, госпиталь, а также другие объекты социальной инфраструктуры военных городков Гюмрийского военного гарнизона.

В парках боевых машин соединения командующий ЮВО ознакомился с проводимыми мероприятиями по переводу и обслуживанию вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

Кроме того, генерал-полковник Александр Дворников провёл прием по личным вопросам военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала.

Справочно:

102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ, дислоцируется в городе Гюмри на севере Армении. Россия и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении соединения. Протокол предусматривает также расширение сферы его географической и стратегической ответственности. На вооружении российской военной базы стоят зенитные ракетные комплексы С-300В, Бук-М1-2, истребители МиГ-29, вертолеты Ми-8МТ и Ми-24П.

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