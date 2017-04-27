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27.04.2017 (13:39)

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы летом посетит Россию

Сегодня в рамках VI Московской международной конференции по безопасности заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился  заместителем главы военного ведомства Мьянмы контр-адмиралом Мьинтом Нве.

На переговорах замглавы российского военного ведомства сообщил, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн посетит Россию летом этого года.

 «Видим хорошие перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической областях в свете предстоящего официального визита летом этого года в Россию главнокомандующего вооружёнными силами Мьянмы старшего генерала Мин Аунг Хлайна», –  сказал генерал-лейтенант Александр Фомин. 

По его словам, в прошлом году состоялись визиты всех главнокомандующих видами вооруженных сил Мьянмы в Россию. 

Замминистра обороны России поблагодарил высшее военно-политическое руководство Мьянмы за активную позицию по развитию военного и военно-технического сотрудничества Россией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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