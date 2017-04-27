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27.04.2017 (13:41)

Россия и Таиланд готовят соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Таиланд подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем главы военного ведомства Таиланда Удомдеем Ситабутром, прошедшей  на VI Московской международной конференции по безопасности.

«Основные угрозы современности – это, в первую очередь, терроризм, радикализм и экстремизм. Границ и национальностей у терроризма нет. В том числе и Таиланд и Россию не миновала эта опасность. И мы вместе с вами пытаемся принимать меры по ее ликвидации», –  сказал генерал-лейтенант Александр Фомин. 

Он подчеркнул, что Московская конференция имеет цель объединить народы и государства в борьбе с терроризмом. 

«Всем очевидно, что победить в одиночку ни одно государство не сможет. Терроризм нужно уничтожать на своей территории и помогать другим, потому что он неизменно перетекает из одной точки в другую», – отметил замминистра обороны России.  

По его словам, сотрудничество России и Таиланда в этой области значительно активизировалось.

«Обе стороны сейчас активно взаимодействуют в направлении развития военного и военно-технического сотрудничества двух государств. Сейчас одним из таких направлений взаимодействия является подготовка соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, а также межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве», – заявил  генерал-лейтенант Александр Фомин.

Метки:
Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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