27.04.2017 (13:51)

Военнослужащим ВВО, проходящим службу в Бурятии, будет выделено более 1 млрд рублей на приобретение жилья

Для обеспечения жилищными субсидиями военнослужащих Восточного военного округа, проходящих военную службу в Республике Бурятия, в 2017 году запланировано выделение более 1 млрд. рублей.

С начала года в регионе денежные субсидии для покупки или строительства постоянного жилья получили 25 семей военнослужащих, общая сумма выплат при этом составила более 130 миллионов рублей.

В среднем каждая семья получила по 5,5 млн. рублей. Размер субсидии зависит от продолжительности службы, воинского звания, должности и числа членов семьи военнослужащего.

Данная форма обеспечения жильем на сегодняшний день в ВВО наиболее популярна, она дополняет традиционные способы решения квартирного вопроса –– получение готового жилья по договору социального найма, государственный жилищный сертификат, военную ипотеку, и позволяет в кратчайшие сроки обеспечить военнослужащих постоянным жильем по избранному месту жительства.

В текущем году запланировано обеспечить денежными субсидиями более 160 военнослужащих, проходящих службу в воинских частях округа в Бурятии и пожелавших воспользоваться данной формой реализации права на получение жилья по избранному месту жительства.

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