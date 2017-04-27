27.04.2017 (13:36)

В ЮВО аттестовали специалистов психологической службы ВС РФ

В Южном военном округе (ЮВО) завершилась ежегодная аттестация специалистов психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ).

В ней приняли участие более 100 специалистов психологов из соединений и воинских частей ЮВО, Военно-Морского Флота (ВМФ), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), Воздушно-космических сил (ВКС), Воздушно-десантных войск (ВДВ), 12-го Главного управления (ГУ) Минобороны РФ, Учебных центров боевой подготовки Сухопутных войск (УЦ БП СВ), а также региональных подразделений военной полиции.

В лучшую сторону по уровню профподготовки комплексная комиссия Минобороны РФ отметила начальника группы психологической работы бригады управления, дислоцированной в Ростовской области, Наталью Ежову, ведущего психолога группы психологической работы 58-й общевойсковой армии Ольгу Гребенюк, психолога бригады надводных кораблей Каспийской флотилии Асият Валиеву; психолога группы психологической работы российской военной базы в Абхазии Людмилу Стафурскую, психолога истребительного авиационного полка, дислоцированного в Крыму, Аллу Захарову, психолога бригады охраны водного района, дислоцированной в Севастополе, Евгению Соколовскую.



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