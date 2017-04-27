27.04.2017 (12:08)

На Московской конференции по безопасности состоялось третье пленарное заседание

Сегодня на Международной конференции по безопасности в Москве состоялось третье пленарное заседание «Азиатско-Тихоокеанский регион: баланс интересов или силовое противостояние?».

Особый интерес вызвало выступление директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина.

В частности, Сергей Нарышкин заявил, что удар США по авиабазе «Шайрат» в Сирии заставляет усомниться в предвыборных обещаниях президента США Дональда Трампа о совместной борьбе с «Исламским государством».

«С приходом к власти в США новой администрации забрезжила было надежда на то, что обстановка на Ближнем и Среднем Востоке начнет нормализоваться. Однако Недавний американский удар «Томагавками» по авиабазе в Сирии, которая служила опорным пунктом для наступления правительственных войск на позиции террористов, заставляет усомниться в искренности предвыборных обещаний президента Дональда Трампа приложить все усилия для налаживания совместной международной борьбы с «Исламским государством», – сказал Сергей Нарышкин.

«Все, что мы пока наблюдаем, – это факты ни с кем несогласованной демонстрации силы, подобные взрыву сверхмощной бомбы в Афганистане. Если это сигнал для ИГИЛ, то он явно не возымеет воздействия. Если нет, то возникает резонный вопрос: а кому и зачем он послан?», – добавил глава СВР.

Он отметил, что ни одна страна, ни один регион не может быть островком безопасности, никто не застрахован от терактов.

«Как показывает активность террористов в Сирии и Ираке, Афганистане, недавние трагические события в Лондоне, Париже, Брюсселе и Стокгольме, последний подлый теракт в Санкт-Петербурге – ни одна страна, ни один регион не может быть островком благополучия, никто не застрахован от массовых терактов», – сказал Сергей Нарышкин.

По его словам, весь мир превращается в зону глобальной опасности, и террористическая угроза становится частью повседневной жизни, особенно в крупных городах. «По крайней мере, нас хотят убедить в этом сами террористы и те, кто безответственно стремится использовать терроризм в собственных корыстных целях», – заявил директор СВР.

Сергей Нарышкин также подчеркнул, что противостоять терроризму в одиночку просто невозможно, более того, международная нестабильность продолжит нарастать, и для преодоления угроз необходимы слаженные энергичные действия всего мирового сообщества.

«Такое взаимодействие должно осуществляться по линии как дипломатических ведомств, общественных институтов, так и на уровне силовых структур и спецслужб», – сказал глава СВР.

Перейдя к обстановке на Корейском полуострове, глава СВР заявил, что международное сообщество должно предотвратить там развитие конфликта, чтобы удержать доведение ситуации до точки невозврата.

«Крайне тревожной является обстановка на Корейском полуострове. Северная Корея подвергается ожесточенному давлению из-за выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и своей чрезмерной активности в ядерной сфере. Однако данный шаг Пхеньяна мало чем отличается от решения Вашингтона о выходе из договора по ПРО, которое было сепаратным и исходило только из собственных интересов США. Мы вновь сталкиваемся с положением, когда Юпитеру дозволено все, а быку уготована роль жертвы», – отметил Сергей Нарышкин.

По его словам, международное сообщество и крупнейшие региональные игроки должны коллективно искать пути снижения межгосударственных трений, которые удержали бы развитие ситуации от прохождения точки невозврата.

«Маниакальное стремление показать, кто на полуострове хозяин, и помериться военными потенциалами не приведет ни к чему, кроме дальнейшей эскалации напряженности. Как уже не раз бывало в истории, показное бряцание оружием способно спровоцировать реальный вооруженный конфликт, вплоть до обмена ракетными ударами», – подчеркнул директор СВР.

На третьем пленарном заседании также выступили генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, заместитель начальник объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Шао Юаньмин, министр национальной обороны Филиппин Делфин Лерензана, министр обороны Лаоса генерал-полковник Тянсамон Тяннялат, заместитель начальника генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенанта Фам Хонг Хыонг, статс-секретарь-первый заместитель министра (по вопросам обороны и международного сотрудничества) Сингапура Мохамад Малики Бин Осман, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов.

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