27.04.2017 (13:24)

Военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ примут участие в военном параде в городе-герое Волгограде

Военнослужащие десантно-штурмового соединения ВДВ, дислоцированного в Камышине (Волгоградская область), примут участие в военном параде в Волгограде и торжественном шествии в Камышине в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщил командир 56-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады полковник Александр Валитов,­­­ представлять ВДВ на военном параде будут две парадные коробки и знаменная группа общей численностью более 200 десантников. Одну из них полностью составят военнослужащие, проходящих службу по призыву, а другую –– по контракту.

Впервые десантники отдельного десантно-штурмового соединения ВДВ прошли по площади Павших борцов в Волгограде в 1999 году, когда бригада была передислоцирована в Камышин.

Кроме того, 9 мая десантники представят горожанам Камышина парадный строй военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны. Возглавлять торжественное шествие будут знаменные группы. А линейные, выставленные вдоль главной улицы города, будут ориентировать прохождение праздничных колонн.

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