27.04.2017 (13:14)

Саудовская Аравия заинтересована в покупке современного российского вооружения

Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение.

Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли, прошедшей в рамках VI Московской международной конференции по безопасности.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество.

«Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

«Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов», – заключил замглавы Минобороны России.

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