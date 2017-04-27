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27.04.2017 (13:14)

Саудовская Аравия заинтересована в покупке современного российского вооружения

Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение.

Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли, прошедшей в рамках VI Московской международной конференции по безопасности.  

Замглавы российского военного ведомства отметил, что за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество.  

«Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения», –  сказал генерал-лейтенант Александр Фомин. 

По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

«Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов», –  заключил замглавы Минобороны России. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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