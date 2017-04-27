27.04.2017 (13:14)
Саудовская Аравия заинтересована в покупке современного российского вооружения
Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение.
Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли, прошедшей в рамках VI Московской международной конференции по безопасности.
Замглавы российского военного ведомства отметил, что за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией резко активизировалось военное сотрудничество.
«Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.
По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.
«Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов», – заключил замглавы Минобороны России.