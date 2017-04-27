27.04.2017 (13:13)

В Севастополе за три года обучили свыше трех тысяч специалистов для ВМФ РФ

Центр подготовки водолазных специалистов и военных спасателей Военно-Морского Флота (ВМФ) России с 2014 по 2017 гг. подготовил около 3 тыс. высококлассных специалистов водолазных работ и робототехнических средств поиска и спасания. Из них более 2000 военнослужащих-контрактников и более 1000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Об этом сообщил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Планируется, что до конца 2017 года еще более 500 военнослужащих контрактной и срочной службы получат квалификацию, завершив подготовку в Центре, и пополнят части и соединения ВМФ России.

Учебный центр подготовки военных спасателей и водолазных специалистов ВМФ дислоцируется в Севастополе и структурно входит в Объединенный учебный центр ВМФ, подчиненный непосредственно главкому ВМФ.

Центр готовит специалистов водолазных работ и специалистов робототехнических поисково-спасательных средств по десяти военно-учётным специальностям и шести дополнительным квалификациям.

В августе 2017 г. на учебно-материальной базе Центра в рамках Армейских международных игр состоится международный этап конкурса профессионального мастерства водолазных специалистов «Глубина-2017».

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