27.04.2017 (12:45)
Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром
Сегодня в рамках VI Московской международной конференции по безопасности состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром.
В ходе переговоров замглавы российского военного ведомства заявил, что Министерство обороны РФ готово к развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго.
«Уверен, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго», – сказал Александр Фомин.
По его словам, сотрудничество между двумя странами имеет достаточно долгую историю, которая характеризуется взаимодействием по многим направлениям, включая экономику, культуру и военно-техническое сотрудничество.
«Очень надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча будет очередным вкладом в «копилку» российско-конголезских отношений», – подчеркнул замглавы российского оборонного ведомства.