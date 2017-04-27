27.04.2017 (12:45)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром

Сегодня в рамках VI Московской международной конференции по безопасности состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром.

В ходе переговоров замглавы российского военного ведомства заявил, что Министерство обороны РФ готово к развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго.

«Уверен, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго», – сказал Александр Фомин.

По его словам, сотрудничество между двумя странами имеет достаточно долгую историю, которая характеризуется взаимодействием по многим направлениям, включая экономику, культуру и военно-техническое сотрудничество.

«Очень надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча будет очередным вкладом в «копилку» российско-конголезских отношений», – подчеркнул замглавы российского оборонного ведомства.

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