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27.04.2017 (12:45)

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром

Сегодня в рамках VI Московской международной конференции по безопасности состоялась встреча заместителя Министра обороны РФ генерал-лейтенанта Александра Фомина с министром национальной обороны Конго Шарлем Ришаром.

В ходе переговоров замглавы российского военного ведомства заявил, что  Министерство обороны РФ готово к развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго.

«Уверен, что сегодняшняя встреча послужит дальнейшему развитию двусторонних отношений между вооруженными силами России и Республики Конго», –  сказал Александр Фомин. 

По его словам, сотрудничество между двумя странами имеет достаточно долгую историю, которая характеризуется взаимодействием по многим направлениям, включая экономику, культуру и военно-техническое сотрудничество. 

«Очень надеюсь, что и сегодняшняя наша встреча будет очередным вкладом в «копилку» российско-конголезских отношений», – подчеркнул замглавы российского оборонного ведомства.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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