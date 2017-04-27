27.04.2017 (12:47)
На полигоне под Екатеринбургом проходит учебно-методический сбор с военными психологами Центрального военного округа
На базе полигона Свердловский Центрального военного округа проходит учебно-методический сбор с военными психологами и офицерами, занимающимися вопросами боевой подготовки.
Участники мероприятия совершенствуют приемы психологической подготовки личного состава в ходе занятий, обсуждают проблемные вопросы интеграции психологических приемов в повседневную деятельность подразделений.
В рамках сбора прошли практические тренинги, направленные на повышение психологической готовности военнослужащих к воздействию факторов реального боя. Был разъяснен порядок работы должностных лиц штаба, командиров подразделений и офицеров боевой подготовки по организации психологического обеспечения на учебных занятиях, в ходе повседневной деятельности.
Это первый совместный сбор специалистов-психологов и офицеров, занимающихся вопросами боевой подготовки Центрального военного округа, который направлен на повышение готовности войск к выполнению задач по предназначению.