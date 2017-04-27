27.04.2017 (12:17)

Вскоре в ряде вузов Иркутска, Мурманска и Москвы будут открыты военные кафедры

Новые военные кафедры вскоре будут открыты на базе ведущих гражданских вузов в Иркутске, Мурманске, Туле и Московского энергетического института.

Об этом сегодня сообщил начальник управления Главного управления кадров Минобороны России генерал-майор Юрий Бобров, выступая на всероссийской научно-практической конференции, посвященной военной подготовке в гражданских вузах.

Мероприятие проводится на базе Сибирского федерального университета (СФУ).

«На сегодняшний день в стенах СФУ ведется подготовка специалистов разной направленности. Так, для подготовки специалистов в инженерной и технической области используются современная техника. Только за полгода вуз получил пять образцов современной военной техники для отработки навыков», –– отметил Юрий Бобров на открытии конференции.

Коснулся он и темы воспитания и подготовки молодого поколения.

«Всероссийское детско-юношеское патриотическое движение «Юнармия» стало сегодня одним из крупнейших молодежных движений. В период конференции хотелось бы рассмотреть вопрос о привлечение гражданских вузов взять шефствование над региональными подразделениям Юнармии», –– сказал Юрий Бобров.

На форум прибыли более 150 представителей военных кафедр гражданских вузов и специалисты высших учебных заведений Минобороны.

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