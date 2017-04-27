27.04.2017 (11:10)

В Екатеринбурге для обеспечения праздничного салюта 9 мая будут задействованы раритетные пушки ЗИС-3 образца 1941 года

Шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3 1941 года выпуска обеспечат праздничный салют 9 мая в Екатеринбурге. Данные артиллерийские орудия применялись в Великой Отечественной войне.

На полигоне под Екатеринбургом артиллеристы Центрального военного округа провели первую тренировку на исторической технике, в ходе которой отработали слаженность действий расчетов и синхронность выстрелов.

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге в 22:30 по местному времени расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов. Также небо над городом украсит фейерверк из 450 салютных изделий типа «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

Справочно:

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 — самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. За высокую скорострельность, характерный звук выстрела солдаты вермахта называли ее «трещоткой».

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