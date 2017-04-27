27.04.2017 (09:37)

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл во вьетнамский порт Камрань

Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и морского танкера «Печенга» прибыл во вьетнамский порт Камрань.

В рамках визита тихоокеанцы встретятся с представителями командования 4-го военно-морского района ВМС Вьетнама и руководством народного комитета провинции Кханьхоа, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу «Камрань».

Также российские моряки осмотрят достопримечательности иностранного порта, проведут ряд совместных товарищеских матчей по футболу и волейболу с вьетнамскими моряками.

Боевые корабли Тихоокеанского флота выполняют задачи дальнего похода в водах Мирового океана с 1 апреля 2017 года. Он проходит в соответствии с планом международного военного сотрудничества Вооружённых Сил Российской Федерации и продлится более двух месяцев.

В ходе дальнего океанского плавания корабли совершили заходы в порт Пусан (Южная Корея) и порт Манила (Филлипины). Основная цель похода –– демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР.

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