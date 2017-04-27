27.04.2017 (10:29)
На базе Михайловской военной артиллерийской академией прошел сбор с руководителями органов управления военным образованием государств ОДКБ
В Санкт-Петербурге на базе Михайловской военной артиллерийской академией (МВАА) прошел сбор с руководителями и должностными лицами органов управления военным образованием государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Мероприятие было организованно в целях обмена опытом подготовки военных кадров для вооруженных сил государств – членов ОДКБ.
Во время сбора делегаты обсудили пути повышения действенной роли базовых учебно-методических организаций в вопросах подготовки военных кадров и дальнейшие шаги по развитию их совместного обучения для вооруженных сил государств – членов ОДКБ.
В завершение рабочего заседания участники сбора осмотрели учебно-материальную базу Михайловской военной артиллерийской академии.
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