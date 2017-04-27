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27.04.2017 (09:30)

Авиация ВВО отработала уничтожение командных пунктов условного противника в ходе учения

В Хабаровском крае в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено летно-тактическое учение с истребительной авиацией Восточного военного округа (ВВО).

В ходе учения экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. В частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.

При выполнении полетов  летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы отработали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.

Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах, а также ведение воздушного боя.

В завершение учения экипажи выполнили боевые стрельбы ракетами класса «воздух-поверхность» по групповым наземным мишеням, имитирующим командные пункты условного противника, на одном из авиационных полигонов округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Восточный военный округ
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