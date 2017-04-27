27.04.2017 (09:30)
Авиация ВВО отработала уничтожение командных пунктов условного противника в ходе учения
В Хабаровском крае в рамках контрольной проверки за зимний период обучения проведено летно-тактическое учение с истребительной авиацией Восточного военного округа (ВВО).
В ходе учения экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. В частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах.
При выполнении полетов летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы отработали задачи поиска, обнаружения и уничтожения самолетов условного противника.
Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах, а также ведение воздушного боя.
В завершение учения экипажи выполнили боевые стрельбы ракетами класса «воздух-поверхность» по групповым наземным мишеням, имитирующим командные пункты условного противника, на одном из авиационных полигонов округа.