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27.04.2017 (06:45)

Участники военно-исторической экспедиции обнаружили на дне Дона фрагменты немецкой самоходной установки времен Великой Отечественной войны

Военные инженеры Западного военного округа ведут инженерную разведку дна реки Дон и прибрежной зоны в районе населенного пункта Урыв-Покровка Острогожского района Воронежской области.

В целях инженерного обеспечения экспедиции Минобороны России по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники военнослужащие извлекли более 20 взрывоопасных предметов, обнаруженных за первый день работ. Это противотанковые мины и снаряды различного калибра.

Кроме того, на дне в районе поисковых работ водолазами обнаружены фрагменты САУ «Штуг III», а по информации местных жителей в районе поиска может находится и советский танк Т-34.

Сегодня с применением БРЭМа, выделенного из состава 20 общевойсковой армии Западного военного округа, экспедиция подняла со дна Дона первые фрагменты САУ Sturmgeschütz III.

В настоящее время обнаружено и обследовано три объекта времен Великой Отечественной войны: английский танк «Стюарт», который поставлялся в ряды Красной Армии по ленд-лизу, трактор С-65 «Сталинец», и фрагменты немецкой САУ Sturmgeschütz III.

В экспедиции задействованы специалисты Экспедиционного центра Минобороны России и парка «Патриот», военнослужащие Западного военного округа, Острогожского учебного центра Главного автобронетанкового управления Минобороны России, волонтеры и предприятие подводно-технических работ «Петр».

Поисковые и исследовательские работы под водой для подготовки операции по подъему образцов военно-исторического вооружения и техники продолжаются.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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