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27.04.2017 (00:56)

Начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин с рабочим визитом посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства Обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин с рабочим визитом посетил Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова.

Дмитрий Тришкин провел совещание с членами Ученого совета Военно-медицинской академии. Темой обсуждения стали вопросы, связанные с  перспективой развития военной медицины.

В ходе посещения начальник ГВМУ проверил ход строительства Многопрофильной клиники, с руководством академии, представителями кафедральных коллективов, выдающимися деятелями медицинской науки проведен круглый стол, где были рассмотрены актуальные для учебного заведения вопросы.

В историческом здании на Пироговской набережной прошла встреча авторитетных военных медиков и курсантов первого курса, на которой обсуждались различные темы, связанные с профессией военного врача. Беседа прошла в неформальной и дружеской обстановке. Выступающие поделились личным опытом службы в военно-медицинских подразделениях, рассказали о способах становления военного медика, его профессиональной самореализации, идеалах и предназначении военного врача.

В свою очередь, курсанты смогли обсудить с начальником ГВМУ и руководством академии условия обучения, поделиться впечатлениями о вузе, а также высказали ряд пожеланий по организации учебного процесса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военная академия , Военное образование
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