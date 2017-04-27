27.04.2017 (00:05)
На VI конференции MCIS ГУНИД МО РФ организовало презентацию Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017»
Третий год подряд Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации организует информирование о предстоящем Форуме «АРМИЯ-2017» на VI Московской конференции по международной безопасности.
Традиционно высокий интерес к информационно-справочным материалам и самой презентации Форума отмечается, как со стороны участников, так и гостей Конференции.
В этом году для иностранных гостей представлены около тысячи рекламно-информационных буклетов о мероприятиях Форума на шести языках мира: русском, английском, испанском, китайском. португальском и французском.
Кроме того, для вручения руководителям военных ведомств иностранных государств предусмотрен специальный подарок - книга «История российского воинства», которая включена в подарочный набор.
В конференции MCIS-2017 принимают участие представители 85 стран, в том числе более 20 глав оборонных ведомств, свыше 700 гостей, включая около 400 представителей зарубежных военных делегаций.
Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ