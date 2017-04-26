26.04.2017 (23:49)

В Академии МТО юнармейцы написали диктант, посвященный истории и географии Ленинградской области

На базе Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва 51 юнармеец из семи средних образовательных учреждений Санкт-Петербурга проверили свои знания по истории и географии области.

На специальных слайдах для юнармейцев были продемонстрированы задания, связанные с русской культурой и историей российского государства, а также вопросы по теме: «Золотое кольцо России». Ребятам необходимо было в кратчайшее время дать ответы, ни сделав при этом ни одной ошибки. В результате мальчишки и девчонки показали высокий уровень знаний.

Данная образовательная акция приурочена к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне и 50-летнему юбилею со дня образования «Золотого кольца России».

Заместитель начальника академии А.А. Целыковских выразил надежду, что подобного рода мероприятия, проводимые на базе ВА МТО, станут доброй традицией в вопросах воспитания патриотизма и любви к стране у подрастающего поколения.

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