26.04.2017 (20:40)

Корабли Балтийского флота разыграли артиллерийский бой

Стрельбы выполнялись экипажами в составе отрядов боевых кораблей флота в рамках двусторонних зачётных корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб кораблями были отработаны электронные ракетные пуски по воздушным целям.

В общей сложности, в маневрах приняли участие более 10 боевых кораблей флота, среди которых малые ракетные корабли «Гейзер», «Пассат», «Ливень», ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены глубинные бомбометания и минные постановки.

В ближайшее время боевые корабли, катера и суда обеспечения Балтийского флота, закончив выполнение задач в морских полигонах флота, начнут возвращение в пункты постоянного базирования, дислоцированные на территории Калининградской области.

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