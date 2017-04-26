26.04.2017 (21:05)

В Минобороны России удовлетворены уровнем координации с Ираном по Сирии

Министерство обороны Российской Федерации удовлетворено уровнем координации с Ираном по Сирии, заявил сегодня глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на встрече с иранским коллегой Хосейном Дехганом на VI Московской конференции по международной безопасности.

«Наше сотрудничество по борьбе с международным терроризмом приносит свои плоды», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он напомнил, что благодаря совместной работе, в том числе в астанинском формате, в Сирии уже четыре месяца действует режим прекращения огня, что «гораздо лучше постоянных обстрелов, постоянных боевых действий».

«Уверен, что наши встречи придадут дополнительный импульс антитеррористической повестке и будут способствовать расширению российско-иранских контактов», — добавил глава российского военного ведомства.

Генерал армии Сергей Шойгу также поблагодарил Хосейна Дехгана за содержательное выступление на конференции, в которой иранский министр участвует уже в четвертый раз.

«Оценки военного руководства Ирана всегда важны и вызывают повышенный интерес СМИ», — отметил Министр обороны России.

Дехган поблагодарил российского коллегу за приглашение на конференцию. Происходящее на Ближнем Востоке и в мире в целом «обязывает нас к тому, чтобы мы более серьезно развивали и улучшали наши двусторонние отношения», добавил он.

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