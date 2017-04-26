26.04.2017 (20:56)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел встречу со своим бразильским коллегой

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу со своим бразильским коллегой Раулем Жунгманом «на полях» VI Московской конференции по международной безопасности.

Говоря об интенсивности российско-бразильского диалога, глава военного ведомства России отметил, что центральным событием насыщенного графика переговоров двух стран станет официальный визит президента Бразилии в Москву в июне текущего года.

Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что Минобороны России позитивно оценивает готовность президента Бразилии возобновить двусторонний диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая военно-техническое сотрудничество.

«Нас объединяют схожие позиции по целому ряду международных вопросов. Мы успешно работаем в различных многосторонних форматах — ООН, «Группе двадцати», БРИКС», — добавил Министр обороны России.

В свою очередь, Рауль Жунгман заявил, что Бразилия считает Россию одним из основополагающих факторов стабильности, две страны объединяют общие взгляды на многие международные вопросы.

«В июне этого года запланирована вторая двусторонняя встреча России и Бразилии на уровне начальников генеральных штабов. По этому поводу я хотел бы возобновить приглашение Вам, господин Министр, посетить Бразилию, — сказал Рауль Жунгманн. — Я надеюсь, что наша будущая встреча позволит поднять уровень наших взаимоотношений еще выше как в области военного, так и военно-технического сотрудничества».

Также в ближайшее время предполагается обмен военнослужащими для обучения — российских в Бразилии и бразильских в России.

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