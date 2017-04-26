26.04.2017 (19:40)

В Севастополе прошёл первый слёт регионального отделения всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»

Севастополе на базе Драматического театра имени Бориса Лавренёва Черноморского флота состоялся первый слет юнармейских отрядов города.

В ходе слета отмечалось, что «Юнармия» уделяет большое внимание развитию спорта. В частности, развиваются и нетипичные для Севастополя виды – в этом году впервые в городе прошли крупные этапы всероссийских соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Создаётся лыжная команда.

Юнармейцы – члены разных севастопольских отрядов – будут представлять город-герой на всероссийском слёте военно-патриотического движения, который пройдёт 27 мая в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

Почти год в Севастополе действует региональное отделение детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». За 11 месяцев в городе создано 55 отрядов. Более 2 тысяч севастопольских ребят уже стали членами «Юнармии».

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