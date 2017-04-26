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26.04.2017 (20:22)

Сотрудничество России и Пакистана в военной сфере способствует укреплению стабильности в регионе

Активное двустороннее сотрудничество России и Пакистана способствует укреплению связей по линии Генштабов. Об этом сегодня заявил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Пакистана Хаваджем Асифом в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.  

В начале встречи Сергей Шойгу выразил соболезнования пакистанскому коллеге в связи с терактами в городах Парачинар и Лахор, которые унесли десятки жизней, в том числе и военнослужащих.  

«Как вы знаете, наша страна также подверглась террористической атаке, я имею в виду взрывы в метро. К сожалению, те события, которые сегодня происходят в Сирии, Ливии и Афганистане, добавляют нам много забот и много тревог. Думаю, нечто подобное происходит и в Европе», –– сказал Министр обороны России. 

«Мир не становится спокойней, не становится стабильней, и в этих условиях мы еще и еще раз говорим, что для борьбы с международным терроризмом нужна консолидация всех заинтересованных в этом сил», –– подчеркнул глава российского военного ведомства. 

«В текущем году у наших ведомств насыщенная программа совместных мероприятий. Это и участие в антинаркотическом учении «Аравийский муссон-2017», и взаимные визиты руководства видов вооруженных сил, и заходы военных кораблей в порты наших стран», –– рассказал Сергей Шойгу.

В свою очередь Хавадж Асиф также констатировал улучшение двусторонних отношений.

«Пример тому  –– наши совместные учения. И для нас было очень важно участие российских войск как в наземных учениях, так и в учениях военно-морских сил», –– отметил пакистанский министр.

Хавадж Асиф также заявил, что Россия должна возглавить процесс стабилизации обстановки в Афганистане, а Пакистан поддержит все её инициативы по установлению мира в этой стране.
Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Министр обороны , Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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