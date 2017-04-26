26.04.2017 (20:16)

В Арктической бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по тактике рейдовых действий на лыжах

Сегодня на полигоне арктической мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Алакуртти (Мурманская область) состоялись контрольные занятия с рядовым составом по тактике рейдовых действий на лыжах.

Военнослужащие отрабатывали передвижение по пересечённой местности, буксировку за снегоходом, занятие обороны с ходу и ведение огня по мишенной позиции из штатного оружия – автомата Калашникова АК-47.

В ходе занятий проверялись правильность и быстрота действий арктических стрелков в составе отделений.

В занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.

Лыжная подготовка является одним из основных видов физической подготовки военнослужащих арктической мотострелковой бригады Северного флота. Она проводится с ноября по апрель. В этом году, в связи с сохранением большого снежного покрова занятия продолжатся даже в мае.

Каждый арктический мотострелок в процессе своей службы на высоком уровне овладевает умением пользоваться лыжами. В программу подготовки также включается совершение марш-бросков на лыжах

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