26.04.2017 (20:16)
В Арктической бригаде Северного флота прошли контрольные занятия по тактике рейдовых действий на лыжах
Сегодня на полигоне арктической мотострелковой бригады Северного флота в посёлке Алакуртти (Мурманская область) состоялись контрольные занятия с рядовым составом по тактике рейдовых действий на лыжах.
Военнослужащие отрабатывали передвижение по пересечённой местности, буксировку за снегоходом, занятие обороны с ходу и ведение огня по мишенной позиции из штатного оружия – автомата Калашникова АК-47.
В ходе занятий проверялись правильность и быстрота действий арктических стрелков в составе отделений.
В занятиях приняли участие более 200 военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по призыву.
Лыжная подготовка является одним из основных видов физической подготовки военнослужащих арктической мотострелковой бригады Северного флота. Она проводится с ноября по апрель. В этом году, в связи с сохранением большого снежного покрова занятия продолжатся даже в мае.
Каждый арктический мотострелок в процессе своей службы на высоком уровне овладевает умением пользоваться лыжами. В программу подготовки также включается совершение марш-бросков на лыжах