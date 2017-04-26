26.04.2017 (20:10)

Венесуэла намерена показать выучку своих военнослужащих на «Армейских международных играх–2017»

Венесуэла намерена показать выучку своих военнослужащих на «Армейских международных играх–2017». Об этом сегодня сообщил министр обороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес в ходе двусторонней встречи с заместителем Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Александром Фоминым.

«Признаем стабилизирующую роль России на мировой арене. Приехали на Московскую конференцию по международной безопасности еще раз подтвердить нашу дружбу. Мы в третий раз будем участвовать в Армейских международных играх, для нас это отличный повод показать выучку наших военнослужащих», — сказал Владимир Падрино Лопес.

В свою очередь, Александр Фомин заверил главу военного ведомства Венесуэлы, что российская сторона намерена всесторонне развивать и укреплять отношения с Венесуэлой, в том числе в военной сфере.

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