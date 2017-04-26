26.04.2017 (20:00)

Сотрудники спецподразделений Брунея могут пройти обучение в России

Сотрудники спецподразделений Брунея могут пройти обучение в России. Об этом сегодня сообщил заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Александр Фомин в ходе встречи с заместителем министра обороны Брунея адмиралом Тамитом Абдулом Азизом бин Хаджи Мохдом.

«Мы надеемся на укрепление взаимодействия с Брунеем в военной сфере. Предлагаем любые возможности по обучению брунейских военнослужащих, в том числе, по подготовке подразделений специального назначения, предназначенных для борьбы с международным терроризмом и другими современными угрозами», — заявил Александр Фомин в ходе встречи «на полях» VI Московской конференции по международной безопасности.

По словам замглавы военного ведомства, активная совместная деятельность России и Брунея в военной сфере является признаком укрепления доверия между двумя странами.

«Министерство обороны Российской Федерации в четвертом квартале текущего года запланировало заход группы кораблей Военно-Морского Фота России в порт Брунея, посвященный 50-летнему юбилею правителя Брунея», — сказал заместитель Министра обороны России, напомнив, что первый такой заход кораблей состоялся в 2016 году.

Александр Фомин также сообщил, что Министерство обороны Российской Федерации намерено и дальше принимать участие в Международной брунейской выставке вооружений.

«Для дальнейшего развития наших отношений мы бы предложили рассмотреть возможность подписания дополнительного межправсоглашения о защите интеллектуальной собственности. Надеемся на его подписание в ближайшее время», — добавил Александр Фомин.

Кроме того, замглавы военного ведомства пригласил брунейскую сторону на Международные армейские игры в июле этого года и Международный военно-технический форум «Армия-2017».

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