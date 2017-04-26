26.04.2017 (19:27)

Американская система ПРО нарушает сложившийся баланс сил сдерживания

«Американская система ПРО нарушает сложившийся баланс сил сдерживания, чем ставит под угрозу реализацию Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений 2010 года и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года», –– заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, выступая на VI Московской конференции по международной безопасности.

«Создаваемая система ПРО представляет угрозу для безопасности международной космической деятельности, препятствует достижению договоренностей о неразмещении оружия в космосе», –– продолжил он.

Виктор Познихир отметил, что развёртывание глобальной американской ПРО последовательно разрушает сложившуюся систему международной безопасности и снижает порог применения ядерного оружия, «так как создает у США «иллюзию» безнаказанности внезапного применения стратегических наступательных вооружений под «зонтиком противоракетной обороны».

«В настоящее время элементы американской системы ПРО размещены на континентальной части США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет развернуты вблизи побережья России и Китая», –– рассказал Виктор Познихир.

Тезисы выступления первого заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира на VI Московской конференции по международной безопасности.

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