26.04.2017 (19:18)

Россия и Иордания намерены усилить двустороннее военное сотрудничество

Россия и Иордания намерены усилить двустороннее военное сотрудничество. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов по результатам встречи с председателем объединенного комитета начальников штабов Иордании генерал-лейтенантом Махмудом Абдель Халим Фрейхатом, которая состоялась в ходе VI Московской конференции по международной безопасности.

«Отношения между Россией и Иорданией традиционно носят дружественный характер, – заявил генерал армии Валерий Герасимов вовремя встречи. –Динамику конструктивному диалогу между нашими странами придают доверительные контакты между Президентом России Владимиром Путиным и королем Иордании Абдаллой II. Такие отношения обусловлены наличием общих целей и схожего понимания существующих проблем».

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ подчеркнул, что «продолжением развития контактов на высшем уровне является усиление взаимодействия по линии оборонных ведомств».

Махмуд Фрейхат также выразил надежду на продолжение «братских отношений между двумя народами».

«У нас совпадают подходы по сирийской проблематике. Мы отдаем себе отчет в том, что Россия играет очень важную роль в регионе, в том числе в решении сирийского кризиса. Мы вместе с Россией стремимся найти политическое решение этого кризиса и желаем, чтобы в Сирии оставался порядок», – сказал иорданский военачальник.

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