26.04.2017 (19:14)

Командующий войсками ЗВО проинспектировал воинские соединения в Калининградской области

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Калининградскую область, где в течение трех дней проинспектирует соединения и воинские части Балтийского флота (БФ).

В ходе рабочей поездки будут проверены ход строительства первоочередных военных и социальных объектов для флота, организация боевой и оперативной подготовки штабов, соединений и воинских частей, а также вопросы комплектования войск офицерами и военнослужащими по контракту.

Кроме того, в городе Советске генерал-полковник Андрей Картаполов в торжественной обстановке откроет многофункциональную столовую для военнослужащих соединения береговых войск Балтийского флота.



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