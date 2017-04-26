26.04.2017 (18:52)

Россия направит Камеруну проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в военной сфере

Россия в ближайшее время направит Камеруну проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в военной сфере. Об этом сообщил заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин в ходе двусторонней встречи с министром-делегатом при президенте Камеруна по вопросам обороны Джозефом Бети Ассомо.

«Мы полагаем, что нашим государствам было бы полезно подписать межправсоглашение о военном сотрудничестве. Если вы в целом не против, мы готовы в ближайшее время отправить вам проект межправсоглашения», — сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

По словам замминистра, этот документ заложит основы по всем направлениям военного сотрудничества России и Камеруна. Это обмен делегациями, заходы кораблей различных рангов, военное образование, обмен наблюдателями в ходе проведения учений.

«Приглашаем Камерун в июле и в августе на Международные армейские игры и форум «Армия-2017». Ждем, когда вы будете готовы не только наблюдать за Играми, но и принимать в них участие», — обратился генерал-лейтенант Александр Фомин к гостю из Камеруна.

Кроме того, российская сторона, по словам замминистра обороны РФ, подтверждает готовность обучать еще больше камерунских военнослужащих. Согласно рамочному контракту, подписанному в 2015 году, в военных вузах России обучаются около двух десятков специалистов из этой страны.

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