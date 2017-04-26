26.04.2017 (18:41)

Отбор специалистов тыла ВДВ на конкурс подразделений МТО «Армейский запас» проходит в условиях, приближенных к боевым

Сегодня стартовали финальные состязания подразделений материально-технического обеспечения (МТО) Воздушно-десантных войск «Армейский запас». Состязания проходят на полигоне Песочное (Костромская область) в условиях, приближенных к боевым.

Из более 2500 десантников, выполняющих задачи МТО в соединениях ВДВ, для участия в финальных состязаниях было отобрано только 200 лучших специалистов тыла, победителей отборочных туров из Кубинки, Иваново, Тулы, Пскова, Омска, Ульяновска, Новороссийска, Камышина, Уссурийска, Улан-Уде и Рязани.

Выступая перед началом заключительного состязания в ВДВ «Армейский запас», главный судья соревнований подполковник Владимир Тарнавский сообщил участникам, что «в финале конкурса будет отобрано только 14 лучших младших специалистов, которые станут участниками всеармейских состязаний и будут защищать честь ВДВ в Вольске в июне 2017 года».

Команды поваров-десантников будут соревноваться в кулинарном мастерстве. По оценкам комиссии каждый из участников является профессионалом, который в своем соединении славится искусством приготовления пищи. Команды военных пекарей будут приготавливать экологически чистый хлеб, состоящий из муки, воды и дрожжей. Оценивать качество хлеба будут военнослужащие, возвращающиеся с полигона. А команды специалистов и водителей на полигоне будут совершать развороты, преодолевать рвы и возвышенности на скорости, а в конце марша на время развернут полевые бани.

Лучшие заправщики, пекари, ремонтники и повара ВДВ в финале будут состязаться в умении быстро и качественно обеспечить действия передовых подразделений десанта. Участники конкурса в реальных ситуациях будут заправлять автомобильную и бронетанковую технику, находящуюся в труднодоступных местах, проводить ремонт боевых машин, условно вышедших из строя на марше, и кормить подразделения, возвращающиеся с выполнения учебных или боевых задач.

Выполнение нормативов тыловыми подразделениями ВДВ будут проходить при постоянном воздействии разведывательно-диверсионных групп, проводящих внезапные атаки с задачей выведения из строя техники и вооружения, нарушая коммуникации.

Комиссия командования ВДВ будет оценивать не только профессиональные навыки конкурсантов, но и осуществлять контроль качества произведенных работ.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице