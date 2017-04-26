26.04.2017 (18:34)

Саперы ЗВО приступили к очистке полигонов от неразорвавшихся боеприпасов

Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) начали проверку и очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов.

Для выполнения данной задачи созданы группы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Саперы обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.

Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительное психологическое тестирование и подготовку, также сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.

Всего в ЗВО создано более двух десятков подразделений общей численностью около 150 военнослужащих, им предстоит провести проверку и очистку полигонов общей площадью около 1,5 тыс. га. Мероприятия завершаться к концу мая.

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