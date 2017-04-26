26.04.2017 (18:34)
Саперы ЗВО приступили к очистке полигонов от неразорвавшихся боеприпасов
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Западного военного округа (ЗВО) начали проверку и очистку полигонов от неразорвавшихся боеприпасов.
Для выполнения данной задачи созданы группы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, их разминирования и уничтожения. Саперы обеспечены индивидуальными средствами бронезащиты, современными миноискателями, средствами связи и специальным транспортом, предназначенным для перевозки опасных грузов.
Весь личный состав, привлекаемый к мероприятиям, прошел дополнительное психологическое тестирование и подготовку, также сдал зачеты на допуск к работе с боеприпасами.
Всего в ЗВО создано более двух десятков подразделений общей численностью около 150 военнослужащих, им предстоит провести проверку и очистку полигонов общей площадью около 1,5 тыс. га. Мероприятия завершаться к концу мая.