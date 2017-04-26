26.04.2017 (18:22)

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с коллегой из Никарагуа

Начальник Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ) генерал армии Валерий Герасимов в ходе VI Московской конференции по международной безопасности провел двустороннюю встречу с начальником главного штаба армии Никарагуа бригадным генералом Баярдо Родригесом и выразил благодарность Никарагуа за поддержку России в Генассамблее ООН по вопросам Крыма, Украины и Сирии.

«Признательны вам за неизменную поддержку российских приоритетов в Генеральной ассамблее ООН, в том числе наших подходов по Крыму, Украине и Сирии. Расцениваем это как весомое подтверждение того, то что Никарагуа – надежный политический союзник», – заявил генерал армии Валерий Герасимов на встрече с коллегой из Никарагуа.

Он подчеркнул, что Россия и Никарагуа традиционно поддерживают регулярный конструктивный и доверительный диалог по всем сферам сотрудничества.

Бригадный генерал Баярдо Родригес со своей стороны выразил надежду на дальнейшее расширение и укрепление отношений между двумя странами.

«Я думаю, что у Никарагуа и России очень давние тесные дружеские отношения, у нас есть прекрасная основа для их развития. Учитывая, что уже проводились совместные военные учения, мы можем надеяться на расширение нашего сотрудничества», – сказал гость из этой центральноамериканской страны.

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