26.04.2017 (18:10)

Замминистра обороны Юрий Борисов проверил ход выполнения Гособоронзаказа на Волгоградском тракторном заводе

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юрий Борисов посетил Волгоградский тракторный завод (входит в концерн «Тракторные заводы»), где проверил ход выполнения Гособоронзаказа.

«Мы приехали посмотреть, как завершаются контракты и насколько предприятие готово к выпуску новых моделей боевых машин десанта БМД-4М, бронетранспортеров БТР-МДМ, а также посмотреть, как осуществляется модернизация парка предыдущего поколения гусеничной техники (БМД-2) после модернизационных мероприятий, связанных с изменением тактико-технических характеристик», — сказал Юрий Борисов.

По его словам, предприятие испытывает определённые сложности финансово-экономического плана.

«Есть указ о вхождении военной составляющей концерна в госкорпорацию «Ростех». Я думаю, Волгоградский тракторный завод с помощью «Ростеха» стабилизирует своё финансовое положение», — отметил замглавы военного ведомства.

Справочно:

Волгоградский тракторный завод разработал такие машины, как БМД-2, БТР-Д, БМД-3, БМД-4М, БТР-МДМ. Предприятие также создало самоходную противотанковую пушку «Спрут-СД», шасси для многой другой военной техники Воздушно-десантных войск. В настоящее время завершается разработка модернизированной самоходной противотанковой пушки «Спрут-СД».

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