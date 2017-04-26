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26.04.2017 (17:22)

Военачальники России и Марокко обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и генеральный инспектор Вооруженных сил Марокко дивизионный генерал Абдельфатах Луарак обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества в ходе встречи «на полях» VI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы высоко ценим стремление марокканской стороны к развитию всесторонних отношений между нашими странами, в том числе в военной области, а также конструктивную позицию Рабата по основным проблемам безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Сегодня у нас есть дополнительная возможность обсудить целый ряд вопросов нашего сотрудничества»,–– заявил Валерий Герасимов.

В свою очередь Абдельфатах Луарак подчеркнул, что у сотрудничества России и Марокко есть перспектива для дальнейшего развития и «она обязательно должна быть реализована».

Кроме того, генеральный инспектор Вооруженных сил Марокко высоко оценил вклад России в разрешение сирийского конфликта.

«Мы высоко ценим все усилия, которые прикладывает Россия в рамках стабилизации обстановки и возвращения мирной жизни на территории Сирии. В том числе хочется отдельно упомянуть те усилия, которые прикладывает Россия в плане мирного урегулирования, проведения различных конференций и других политических контактов для быстрого и правильного решения проблем, существующих на данный момент в Сирии», –– отметил Абдельфатах Луарак.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Начальник Генерального штаба , Международная деятельность , Московская конференция по международной безопасности
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