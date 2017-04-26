26.04.2017 (17:06)

Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с главой военного ведомства Парагвая Диогенесом Мартинесом

Сегодня в рамках Московской конференции по безопасности заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с министром обороны Парагвая Диогенесом Мартинесом.

«Мы видим в качестве одного из важнейших направлений сотрудничества обучение военнослужащих Парагвая в высших учебных заведениях России по любым, каким возможно, военным специальностям. И если вы готовы, мы можем вам в ближайшее время передать соответствующий контракт на обучение», – сказал генерал-лейтенант Александр Фомин.

В свою очередь, Диогенес Мартинес поблагодарил российскую сторону за прием на Международной конференции по безопасности и подготовку подписания соглашения.

«Я очень благодарен за ваши предложения. Мы заинтересованы в том, чтобы наши специалисты учились в военных вузах России», – заявил Министр обороны Паранвая.

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