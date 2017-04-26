26.04.2017 (18:27)

Новобранцы весеннего призыва отправляются к местам военной службы

Сегодня со сборного пункта военного комиссариата Москвы отправлено около 70 новобранцев для прохождения военной службы в воинские части, дислоцированные в Москве, Московской, Калужской и Калининградской областях. Это одна из первых крупных отправок в рамках весеннего призыва 2017 года.

Около 40 молодых ребят направлены на службу в воинские части и на корабли Балтийского флота, остальные — в Национальную гвардию и Сухопутные войска.

На сегодняшний день по всей России около 50 тыс. граждан прошли призывную комиссию (35% от плана). В войска уже отравлено более 7,5 тыс. человек.

Особое внимание при призыве уделяется состоянию здоровья будущих защитников Отечества. По словам председателя военно-врачебной комиссии городского военкомата Москвы Дмитрия Пономарева, здоровье призывников с каждым годом улучшается.

«С каждым годом годность к военной службе по состоянию здоровья призывников увеличивается в среднем на 2-4%. Это связано с тем, что молодые люди занимаются спортом, правильно питаются и много внимания уделяют своему здоровью», – сказал Дмитрий Пономарев.

Кроме того, военкоматом на отправку были приглашены ветераны военной службы. Контр-адмирал в отставке Георгий Горбунов и генерал-полковник авиации Борис Корольков пожелали молодым ребятам терпения, удачи и «честно отдать свой долг Родине».

Все призывники и увольняемые военнослужащие доставляются к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом.

В ходе призыва граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска переодеваются в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.

Продолжается комплектование научных и спортивных рот. На сегодняшний день функционируют 12 научных рот, в которых проходят службу 649 человек, а также 4 спортивные роты, где служат 370 человек.

С 16 мая в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет работу «прямая телефонная линии» по вопросам призыва граждан на военную службу. Обратиться можно по телефонам: 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы — вторник и четверг с 10:00 до 12:00 (мск).

Справочно:

Весной текущего года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 135 на военную службу будет призвано и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек.

Генеральным штабом Вооружённых Сил Российской Федерации осуществляется контроль за воинскими перевозками в ходе проведения призыва граждан на военную службу, а также своевременной отправкой домой военнослужащих, завершивших службу по призыву.

Все призывники при доставке к местам прохождения военной службы обеспечиваются рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание призывников, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

Что касается отсрочек, то с 1 января 2017 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», которыми предусматривается предоставление отсрочки гражданам, обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, на весь период обучения.

В этом году уточнен перечень районов Крайнего Севера, где призыв граждан на военную службу будет осуществляться один раз в год (весной или осенью). С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Служба по призыву».

Также на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Памятка призывнику» молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Также в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва, в том числе об основаниях для возбуждения уголовного дела и привлечения к административной ответственности.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице