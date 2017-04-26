26.04.2017 (16:22)
Главы генеральных штабов России и Узбекистана обсудили меры по консолидации усилий обеих стран в борьбе с общими вызовами и угрозами
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов на встрече в рамках VI Московской конференции по международной безопасности со своим коллегой из Узбекистана генерал-лейтенантом Шавкатом Норматовым обсудил меры по консолидации усилий обеих стран в борьбе с общими вызовами и угрозами.
«Современные вызовы и угрозы требуют общих усилий по их нейтрализации» – подчеркнул Валерий Герасимов.
Также в ходе беседы были рассмотрены состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества двух стран.
«Узбекистан –– стратегический партнер России. Отношения между нашими государствами носят дружеский и взаимовыгодный характер. Мы успешно взаимодействуем во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня имеется возможность еще раз оценить вопросы нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», –– сказал Валерий Герасимов.
Шавкат Норматов в свою очередь поблагодарил российскую сторону за теплый прием и хорошую организацию встреч в рамках международного форума.