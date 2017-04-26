26.04.2017 (16:05)

Замминистра обороны Юрий Борисов проверил ход выполнения гособоронзаказа на «Волгоградском тракторном заводе»

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов посетил «Волгоградский тракторный завод» (разработчик и производитель боевых машин десанта, входит в концерн «Тракторные заводы»), чтобы проверить ход выполнения гособоронзаказа и госконтрактов.

«Мы приехали посмотреть, как завершаются контракты и насколько предприятие готово к выпуску новых моделей БМД-4М, БТР-МДМ, а также посмотреть, как осуществляется модернизация парка предыдущего поколения гусеничной техники. Имеется в виду БМД-2 после соответствующих модернизационных мероприятий, связанных с изменением его тактико-технических характеристик», - сказал Юрий Борисов.

По его словам, предприятие испытывает определённые сложности финансово-экономического плана. «Есть указ о вхождении военной составляющей концерна в госкорпорацию «Ростех». Я думаю, «Волгоградский тракторный завод» с помощью «Ростеха» стабилизирует своё финансовое положение», – отметил замминистра обороны РФ.

«Волгоградский тракторный завод» разработал такие машины, как БМД-2, БТР-Д, БМД-3, БМД-4М, БТР-МДМ. Предприятие также создало самоходную противотанковую пушку СПТП 2С25 «Спрут-СД», шасси для многих других изделий военной техники для Воздушно-десантных войск. В настоящее время завершается разработка модернизированной СПТП 2С25.



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