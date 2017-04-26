26.04.2017 (15:54)

Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, базировавшейся на базе Хмеймим в Сирии

Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, изначально базировавшейся на базе Хмеймим в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Сергей Рудской, выступая на VI Московской международной конференции по безопасности.

«Количество террористических формирований в Сирии уменьшилось, что позволило нам пойти на этот шаг», — пояснил Сергей Рудской и добавил, что «ВКС России с начала операции в Сирии совершили более 23 тысяч боевых вылетов и порядка 77 тысяч ударов по террористам».

Он также сообщил, что правительственные войска Сирии уничтожили под Хамой при поддержке ВКС России более 7 тысяч боевиков из 10-тысячной группировки боевиков. Они отодвинуты от города на 15 километров.

Тезисы выступления начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ –– первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал–полковника Сергея Рудского на VI Московской конференции по международной безопасности

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