26.04.2017 (12:48)
Юнармейцы получили новую форму для участия в военном параде в Екатеринбурге
Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» впервые промаршируют в новой форме на военном параде, который состоится 9 мая в Екатеринбурге.
Бежевую форму с красной символикой отличают легкость и практичность. Береты, куртки, брюки и ботинки с высокими берцами сделаны по военным фасонам и ничуть не уступают образцам для военнослужащих.
В парадный расчет войск Екатеринбургского гарнизона вошли два подразделения юнармейцев, в каждом по 100 юношей и девушек, прошедших медицинский и психологический отбор, заслуживших это право успехами в учебе, спорте и военно-патриотической работе.
«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Региональные отделения движения созданы во всех субъектах РФ, а их численность на сегодняшний день превышает 70 тыс. человек.