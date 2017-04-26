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26.04.2017 (12:48)

Юнармейцы получили новую форму для участия в военном параде в Екатеринбурге

Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» впервые промаршируют в новой форме на военном параде,  который состоится 9 мая в Екатеринбурге.

Бежевую форму с красной символикой отличают легкость и практичность. Береты, куртки, брюки и ботинки с высокими берцами сделаны по военным фасонам и ничуть не уступают образцам для военнослужащих.

В парадный расчет войск Екатеринбургского гарнизона вошли два подразделения юнармейцев, в каждом по 100 юношей и девушек, прошедших медицинский и психологический отбор, заслуживших это право успехами в учебе, спорте и военно-патриотической работе.

«Юнармия» была создана в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента России. Региональные отделения движения созданы во всех субъектах РФ, а их численность на сегодняшний день превышает 70 тыс. человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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