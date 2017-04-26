26.04.2017 (15:24)

Кадет Оренбургского ПКУ принял участие в «Московской Международной модели ООН 2017 имени Виталия Чуркина» (CMIMUN – 2017)

Член Дипломатического клуба Оренбургского президентского училища кадет 10 класса Максим Мельников принял участие в «Московской Международной модели ООН 2017 имени Виталия Чуркина» (CMIMUN – 2017) которая проходила в Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В мероприятии CMIMUN – 2017 приняли участие 632 делегата из 62 государств. Самая представительная делегация прибыла в Москву из Китайской народной Республики.

Участники Модели ООН – делегаты и наблюдатели – выступали в роли официальных представителей стран - членов ООН, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня их комитетов. Пройдя два отборочных тура, Максим Мельников получил право на участие в работе самого масштабного комитета - Генеральной Ассамблеи в качестве представителя Университета ООН, повесткой которого была борьба с героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими проявлению расизма и расовой дискриминации.

Представление и активное отстаивание своей позиции, обсуждение и написание резолюции, внесение поправок и голосование за итоговую резолюцию – в этом заключается работа делегатов комитета, осуществление которой возможно лишь при достижении компромисса интересов всех государств, представленных в органе.

Кадет Оренбургского президентского училища отметил, что это, уникальнейший опыт, где можно прикоснуться как к различным отраслям международного права, так и к работе ООН в целом.

В рамках Московской Международной модели ООН также проходил вечер памяти выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина, традиционный Бал C-MIMUN и фестиваль национальных культур «Global Village», на котором участники продемонстрировали национальную кухню, костюмы, песни и танцы своих стран, дополняя атмосферу интернациональности Модели.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице