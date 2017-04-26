26.04.2017 (14:34)

Министр обороны России высоко оценил взаимодействие с Индией в военной сфере

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу встретился на полях VI Московской конференции по международной безопасности с министром обороны и финансов Индии Аруном Джейтли.

«Мы удовлетворены состоянием российско-индийского сотрудничества в военной сфере. Уверен, что сегодняшние переговоры будут способствовать его дальнейшему развитию», ––заявил Сергей Шойгу.

По его словам, Россия и Индия расширяют контакты на всех уровнях и в самых разных областях. При этом 13 апреля страны отметили 70-летие со дня установления дипломатических отношений.

«За прошедшие десятилетия у нас сложились по-особому тесные, дружественные связи, которые отличают взаимная симпатия и высокий уровень доверия», –– подчеркнул Министр обороны России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице