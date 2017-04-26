26.04.2017 (14:53)

В ЗВО стартовал окружной этап конкурса военных кулинаров «Полевая кухня»

На подмосковной базе в Наро-Фоминске начался окружной этап конкурса военных поваров и пекарей Западного военного округа (ЗВО) «Полевая кухня».

Военные повара соревнуются в приготовлении одного блюда на 10 человек по произвольному рецепту. Это могут быть салаты, первые, вторые блюда с гарниром, в том числе приготовленные с учетом особенностей национальной кухни регионов и дислокации воинских частей округа.

Специалисты по хлебопечению должны приготовить тесто и испечь в полевых условиях более 10 буханок хлеба. Вкусовые качества кулинарных изысков, приготовленных конкурсантами, оценит специальная комиссия.

В состязаниях принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано более 150 единиц техники, в том числе прицепные полевые кухни КП-130-11 и передвижные печи ПП-40.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице